Daniel Durancy ne connaît pas l'origine de la violente explosion qui s'est produite près de sa maison. Il ignore comment toute une partie du laboratoire de Judith, son épouse, a pu se volatiliser, murs compris. Et lorsque Judith se révèle introuvable, il ne peut pas davantage se l'expliquer. Pire encore, face aux gendarmes et à l'agente du renseignement venus l'interroger, il s'aperçoit qu'il n'a aucune idée de ce sur quoi travaillait sa femme. Alors, quand il trouve sur une clé USB le journal intime de celle-ci, il n'a d'autre choix que de se confronter aux secrets qu'elle y gardait, aussi douloureux soient-ils. Qu'est-il arrivé à Judith ? Qui est ce "K" auquel le journal fait allusion, encore et encore ? Et, surtout, quelle est cette théorie qu'elle pensait capable de changer le cours de l'humanité à jamais ? Le paradoxe de la lumière est un récit d'anticipation intime et maîtrisé, au croisement des secrets familiaux, des mystères de la physique et des difficultés du deuil.