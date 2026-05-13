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1 mois pour des fesses et abdos au top

Fitness goal Emma, Emma Filoche

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Vos bonnes résolutions se suivent et se ressemblent et vos rêves de fessiers galbés et de tablettes de chocolat vous semblent toujours aussi loin ? Ne renoncez pas ! Emma Filoche vous a concocté un programme sur mesure pour vous guider vers votre objectif en 1 mois top chrono ! Retrouvez : - Un bilan complet et personnalisé pour partir sur de bonnes bases ; - 3 séances d'exercices ciblés abdos-fessiers par semaine ; - Des conseils diététiques et des recettes pour booster votre entraînement. Suivez le planning avec Emma pour vous sculpter des abdos-fessiers en béton !

Par Fitness goal Emma, Emma Filoche
Chez Hachette

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Auteur

Fitness goal Emma, Emma Filoche

Editeur

Hachette

Genre

Garder la forme

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1 mois pour des fesses et abdos au top

Fitness goal Emma, Emma Filoche

Paru le 13/05/2026

128 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017360636
9782017360636
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