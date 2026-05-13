1 mois pour des fesses et abdos au top

Vos bonnes résolutions se suivent et se ressemblent et vos rêves de fessiers galbés et de tablettes de chocolat vous semblent toujours aussi loin ? Ne renoncez pas ! Emma Filoche vous a concocté un programme sur mesure pour vous guider vers votre objectif en 1 mois top chrono ! Retrouvez : - Un bilan complet et personnalisé pour partir sur de bonnes bases ; - 3 séances d'exercices ciblés abdos-fessiers par semaine ; - Des conseils diététiques et des recettes pour booster votre entraînement. Suivez le planning avec Emma pour vous sculpter des abdos-fessiers en béton !