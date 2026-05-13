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L'art du character design

Izzuch

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Par Izzuch
Chez Hachette

|

Auteur

Izzuch

Editeur

Hachette

Genre

Dessin

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L'art du character design

Izzuch trad. Angélique Mariet

Paru le 13/05/2026

192 pages

Hachette

19,95 €

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