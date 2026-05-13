L'art du character design

ET SI VOUS APPRENIEZ A CREER UN PERSONNAGE DE MANGA A PARTIR DE SON HISTOIRE, PLUTÔT QU'A PARTIR DE SON APPARENCE ? Ce livre unique vous guide pas à pas en 8 étapes pour transformer vos idées en personnages mémorables, cohérents et expressifs. Un ouvrage pensé pour les passionnés de manga, débutants ou confirmés, qui veulent donner du sens à leurs créations. Parce qu'un bon personnage, c'est d'abord une bonne histoire ! - Une méthode professionnelle issue du cinéma, de l'animation et de l'illustration, adaptée pour tous les niveaux. - Une approche originale : partir du récit pour créer un design percutant et expressif dès le premier regard. - Des conseils concrets et des exercices pratiques pour transformer vos idées en dessins vivants et cohérents. Techniques inspirées du manga et du jeu vidéo pour débutants et confirmés
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