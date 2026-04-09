Ça va aller, petit dinosaure

Un livre tactile apaisant dans lequel les enfants vont adorer prendre soin d'un dinosaure qui a bien besoin d'attention. Les tout-petits vont adorer prendre soin de cet adorable dinosaure auquel il arrive plein de petits malheurs : il se cogne le nez en sortant de son oeuf, se pique la patte en marchant sur une pomme de pin, ou a mal au ventre parce qu'il a faim . Frottons son nez, sa patte, son ventre et puis son dos et... ça va aller ! Les tout-petits adoreront pouvoir " réparer " les petits tracas de ce personnage attachant. Un livre câlin et réconfortant, avec une matière à toucher sur chaque page, un texte répétitif et des illustrations pleines de tendresse pour encourager l'empathie et la bienveillance chez les enfants.
Par
Anna Milbourne, Ludovica Cipriani Chez
Usborne
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