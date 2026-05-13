Le Credo Impérial

Yarrick : ce nom légendaire est associé aux actions les plus héroïques et aux batailles les plus célèbres. Mais Sebastian Yarrick, vétéran d'Armageddon forçant le respect des space marines eux-mêmes, n'a pas toujours été un Seigneur Commissaire. Il y a bien longtemps de cela, il n'était qu'un jeune officier tout droit sorti de la schola progenium. Sa première mission, sous les ordres du Seigneur Rasp, a lieu sur la planète Mistral, et consiste à mater une rébellion des nobles locaux. Or, Yarrick apprendra bien vite que sur Mistral comme ailleurs, vérité et politique se mélangent souvent de manière inextricable. Alors que la planète est ravagée par la guerre, des amis d'autrefois se retrouvent dans des camps opposés, et d'étranges alliances se forment. Des cultes du Chaos, les guerrières fanatiques de l'Adepta Sororitas, et même un inquisiteur infiltré se dressent entre Yarrick et sa mission, mais c'est dans ce creuset sanglant que sa légende sera forgée.