Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Demolisher : Opération Helios

Andy Clark

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La guerre pour le monde damné par le warp Croatoas continue. Acclamés en véritables "Tueurs de Géant" pour leurs actions héroïques pendant l'Opération Jotunn, Hadeya Etsul et son équipage du Leman Russ Demolisher Cortège d'Acier sont à nouveau jetés dans la bataille. Promue au rang de Premier Lieutenant-Commandant en charge d'un groupe tactique mixte, composé de blindés et d'infanterie, Etsul se voit confier la tâche d'escorter un seigneur commissaire légendaire à travers un territoire durement contesté pour stabiliser le Front Ruega vacillant. Mais avec un nouveau membre qui déséquilibre la délicate harmonie de son tank, et une Némésis malévolente rôdant, invisible, dans les hautes passes en amont, la mission s'avère encore plus complexe que prévu. Alors que les problèmes d'Etsul se multiplient, elle va devoir tout risquer, même la confiance durement gagnée de son équipage, au nom du devoir. ".

Par Andy Clark
Chez Games Workshop

|

Auteur

Andy Clark

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demolisher : Opération Helios par Andy Clark

Commenter ce livre

 

Demolisher : Opération Helios

Andy Clark

Paru le 13/05/2026

422 pages

Games Workshop

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836094272
9781836094272
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.