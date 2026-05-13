Demolisher : Opération Helios

"La guerre pour le monde damné par le warp Croatoas continue. Acclamés en véritables "Tueurs de Géant" pour leurs actions héroïques pendant l'Opération Jotunn, Hadeya Etsul et son équipage du Leman Russ Demolisher Cortège d'Acier sont à nouveau jetés dans la bataille. Promue au rang de Premier Lieutenant-Commandant en charge d'un groupe tactique mixte, composé de blindés et d'infanterie, Etsul se voit confier la tâche d'escorter un seigneur commissaire légendaire à travers un territoire durement contesté pour stabiliser le Front Ruega vacillant. Mais avec un nouveau membre qui déséquilibre la délicate harmonie de son tank, et une Némésis malévolente rôdant, invisible, dans les hautes passes en amont, la mission s'avère encore plus complexe que prévu. Alors que les problèmes d'Etsul se multiplient, elle va devoir tout risquer, même la confiance durement gagnée de son équipage, au nom du devoir. ".