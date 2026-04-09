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La dictature du bien

Jean-Frédéric Poisson

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Dans cet essai incisif, l'ancien député et philosophe Jean-Frédéric Poisson propose une analyse forte et accessible d'un phénomène qui traverse aujourd'hui toutes les démocraties occidentales : la transformation progressive de la liberté politique en un système de contrôle exercé au nom du Bien. Sans rupture brutale avec les institutions, sans suspension des lois ni coup d'Etat, nos sociétés connaissent selon lui un glissement discret vers une forme de "démocrature" : un régime où la liberté reste proclamée mais se trouve de plus en plus encadrée, surveillée et conditionnée. S'appuyant sur l'histoire des idées politiques, sur l'évolution du libéralisme et sur les techniques modernes de fabrication du consentement, Jean-Frédéric Poisson met en lumière les mécanismes intellectuels et culturels qui ont permis l'installation progressive de ce nouveau modèle politique.

Par Jean-Frédéric Poisson
Chez Les Editions du Verbe Haut

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Auteur

Jean-Frédéric Poisson

Editeur

Les Editions du Verbe Haut

Genre

Sciences politiques

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La dictature du bien

Jean-Frédéric Poisson

Paru le 09/04/2026

180 pages

Les Editions du Verbe Haut

18,90 €

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