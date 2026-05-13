Contre-champs

Cet ouvrage rassemble des entretiens au sujet de l'agriculture et de l'alimentation, réunissant des agronomes, bergers, cuisiniers, cultivateurs, distributeurs, diététiciens, économistes, éleveurs, formateurs, géographes, maraîchers, militants du monde agricole, paysans, vignerons... Leur propos ont été recueillis dans le cadre d'une enquête menée par deux artistes s'interrogeant en ignorants curieux. Peut-on produire une alimentation de qualité tout en garantissant un accès égalitaire à celle-ci ?? Comment favoriser une production agricole à la fois respectueuse de l'environnement et viable pour les paysans ?? Par quels moyens partager et mettre en circulation les expériences et les savoirs qui favorisent cette approche de l'agriculture ?? Ces questionnements ont été abordés depuis trois champs de réflexion ? : la transition agroécologique, le lien entre ville et agriculture, la réappropriation des cantines. Les propos collectés sont mis en regard d'une oeuvre d'art participative réalisée à partir de cette enquête, et de photographies qui documentent les territoires, les paysages et les lieux où s'inscrivent les activités des personnes rencontrées.