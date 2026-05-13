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#Bande dessinée jeunesse

Le Film de sa vie

Fabienne Blanchut, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

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Dans ce roman : Amitié, cinéma, haut niveau. Mathis et son meilleur ami Léon se voient offrir une place à la prestigieuse Riviera Basketball Academy, qui entraîne les futures stars du basket. Quand son coach propose à Mathis de passer d'arrière à ailier, le jeune joueur décide de tout donner : un poste aussi stratégique pourrait booster sa carrière naissante. Cerise sur le gâteau, un film va être tourné à l'académie sur la vie du célèbre basketteur Dorell Howard... qui est également le père de Julie, l'amoureuse de Mathis. Toute la famille va donc venir des Etats-Unis : de belles retrouvailles en perspective ! Avec des pages bonus pour en savoir plus sur le basket !

Par Fabienne Blanchut, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh
Chez Play Bac

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Auteur

Fabienne Blanchut, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

Editeur

Play Bac

Genre

Foot - Sport

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Le Film de sa vie

Fabienne Blanchut, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

Paru le 13/05/2026

144 pages

Play Bac

6,99 €

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