Le Film de sa vie

Dans ce roman : Amitié, cinéma, haut niveau. Mathis et son meilleur ami Léon se voient offrir une place à la prestigieuse Riviera Basketball Academy, qui entraîne les futures stars du basket. Quand son coach propose à Mathis de passer d'arrière à ailier, le jeune joueur décide de tout donner : un poste aussi stratégique pourrait booster sa carrière naissante. Cerise sur le gâteau, un film va être tourné à l'académie sur la vie du célèbre basketteur Dorell Howard... qui est également le père de Julie, l'amoureuse de Mathis. Toute la famille va donc venir des Etats-Unis : de belles retrouvailles en perspective ! Avec des pages bonus pour en savoir plus sur le basket !