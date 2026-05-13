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#Roman francophone

Cohabitation explosive

Tamara Balliana

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Après une explosion de gaz qui a détruit son immeuble, Sacha se retrouve sans toit au-dessus de sa tête. Par miracle, on lui propose de faire du house-sitting : garder la villa d'un couple fortuné en leur absence. La solution idéale ! Enfin... jusqu'à ce que Liv, la fille des propriétaires, débarque sans prévenir suite à sa rupture. Sans logement, elle n'a pas d'autre choix que de s'installer avec Sacha. Très différents l'un de l'autre, leur cohabitation s'annonce mouvementée. D'autant plus quand les voisins s'en mêlent et qu'un mensonge en amenant un autre, ils se retrouvent à jouer les faux fiancés... Entre ragots du voisinage et habitudes étranges, la tension monte rapidement. Sacha et Liv vont devoir trouver un terrain d'entente s'ils veulent survivre à cette guerre pour la maison de rêve !

Par Tamara Balliana
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Tamara Balliana

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Cohabitation explosive

Tamara Balliana

Paru le 13/05/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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