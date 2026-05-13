Cohabitation explosive

Après une explosion de gaz qui a détruit son immeuble, Sacha se retrouve sans toit au-dessus de sa tête. Par miracle, on lui propose de faire du house-sitting : garder la villa d'un couple fortuné en leur absence. La solution idéale ! Enfin... jusqu'à ce que Liv, la fille des propriétaires, débarque sans prévenir suite à sa rupture. Sans logement, elle n'a pas d'autre choix que de s'installer avec Sacha. Très différents l'un de l'autre, leur cohabitation s'annonce mouvementée. D'autant plus quand les voisins s'en mêlent et qu'un mensonge en amenant un autre, ils se retrouvent à jouer les faux fiancés... Entre ragots du voisinage et habitudes étranges, la tension monte rapidement. Sacha et Liv vont devoir trouver un terrain d'entente s'ils veulent survivre à cette guerre pour la maison de rêve !