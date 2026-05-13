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Guide de la Coupe du monde 2026

Gérard Schaller

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Préparez-vous pour le plus grand événement sportif de l'année 2026 ! Retrouvez toutes les informations sur les 48 équipes, les joueurs à suivre et les sélectionneurs de chaque nation. En bonus, le programme détachable ! TOUT sur la Coupe du monde 2026 : Les stades : Travaux réalisés, nombre de places, emplacement, spécificités... Les équipes : Focus sur les 48 équipes engagées, en accordant évidemment une place privilégiée (7 pages) à l'équipe de France Forces et faiblesses des équipes : Analyse des atouts et faiblesses de chaque équipe afin de discerner les chances de réussite de chacune dans la compétition Les joueurs à suivre : De la superstar du Real Madrid et de l'équipe de France Kylian MBAPPE au prodige espagnol Lamine YAMAL, en passant par l'Anglais Harry KANE, le Brésilien RAPHINHA, l'Egyptien Mohamed SALAH, l'Uruguayen Federico VALVERDE et les vedettes de la Ligue 1 Achraf HAKIMI (Maroc), VITINHA (Portugal), Willian PACHO (Equateur) ou Takumi MINAMINO (Japon), sans oublier le vétéran Lionel MESSI (Argentine), découvrez toutes les têtes d'affiche de la compétition Les sélectionneurs : Découvrez tous les sélectionneurs et leurs stratégies, notamment celui de l'équipe de France, Didier DESCHAMPS, dont ce sera probablement la dernière compétition majeure à la tête des Bleus, ou ceux du Brésil (Carlo ANCELOTTI), de l'Angleterre (Thomas TUCHEL), du Portugal (Roberto MARTINEZ), du Maroc (Walid REGRAGUI) ou de l'Uruguay (Marcelo BIELSA)...

Par Gérard Schaller
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Gérard Schaller

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Football

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Guide de la Coupe du monde 2026

Gérard Schaller

Paru le 13/05/2026

88 pages

Hugo et Compagnie

11,95 €

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