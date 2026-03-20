Paul, jeune adolescent, n'a pas envie de quitter la ville, mais ses parents ont un tout autre projet : investir un corps de ferme à la campagne pour y créer une habitat partager avec des amis. Alors qu'il est désespéré, il va faire une découverte dans les affaires de l'ancien propriétaire : une vielle malle. A l'intérieur, les manuscrits d'un botaniste engagé qui lui ouvrira les yeux sur le monde. Cette histoire est tirée de la vraie vie de Pierre Poivre, botaniste français du XVIIIème siècle qui a parcouru les océans avec pour but d'améliorer le bien-être humain tout en respectant l'environnement déjà menacé à son époque.