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Pierre Poivre

Mathieu Bertrand

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Paul, jeune adolescent, n'a pas envie de quitter la ville, mais ses parents ont un tout autre projet : investir un corps de ferme à la campagne pour y créer une habitat partager avec des amis. Alors qu'il est désespéré, il va faire une découverte dans les affaires de l'ancien propriétaire : une vielle malle. A l'intérieur, les manuscrits d'un botaniste engagé qui lui ouvrira les yeux sur le monde. Cette histoire est tirée de la vraie vie de Pierre Poivre, botaniste français du XVIIIème siècle qui a parcouru les océans avec pour but d'améliorer le bien-être humain tout en respectant l'environnement déjà menacé à son époque.

Par Mathieu Bertrand
Chez Editions RJTP

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Auteur

Mathieu Bertrand

Editeur

Editions RJTP

Genre

Aventure

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Pierre Poivre

Mathieu Bertrand

Paru le 20/03/2026

72 pages

Editions RJTP

19,00 €

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