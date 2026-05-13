The Heroic Legend of Arslân Tome 23

Découvrez aujourd'hui The Heroic Legend of Arslân , une série d'heroic fantasy exceptionnelle ! Au programme : des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des intrigues de palais. Les puissants guerriers parses surgissent du néant... La mort soudaine de sa majesté Andragoras laisse le trône royal vacant. Arslân est pressenti comme étant le prochain souverain... mais les sorciers qui souhaitent l'avènement du Roi serpent Zahâk font s'abattre un nouveau malheur sur la capitale. Animés par une puissante magie noire, les généraux parses tombés au combat reviennent d'entre les morts. Arslân doit faire face à Valphreze, son ancien mentor décédé à Atropathènes. Pour offrir un avenir à son royaume, le prince devra se défaire des démons du passé ! Une bataille sanglante s'engage entre les héros d'hier et d'aujourd'hui !