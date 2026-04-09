Mon cahier d'activités P'tit Loup

Un livre d'activités pour apprendre la propreté et gagner en autonomie avec P'tit Loup ! 32 pages d'activités (coloriages, labyrinthes, points à relier, ...) et progressives sur l'autonomie (d'abord la couche et le pot, le lavage de main, les toilettes...). Le tout accompagné de plus de 90 gommettes et d'un tableau détachable à compléter chaque jour de la semaine par l'enfant dès qu'il a réussi à aller sur le pot ou sur les toilettes ! Un outil ludique et rigolo pour accompagner l'enfant dans cet apprentissage essentiel.