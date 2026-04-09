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Mon cahier d'activités P'tit Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

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Un livre d'activités pour apprendre la propreté et gagner en autonomie avec P'tit Loup ! 32 pages d'activités (coloriages, labyrinthes, points à relier, ...) et progressives sur l'autonomie (d'abord la couche et le pot, le lavage de main, les toilettes...). Le tout accompagné de plus de 90 gommettes et d'un tableau détachable à compléter chaque jour de la semaine par l'enfant dès qu'il a réussi à aller sur le pot ou sur les toilettes ! Un outil ludique et rigolo pour accompagner l'enfant dans cet apprentissage essentiel.

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

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Mon cahier d'activités P'tit Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 09/04/2026

32 pages

Editions Auzou

5,95 €

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Scannez le code barre 9791039575805
9791039575805
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