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Les chevaliers de Madripoor

Chris Claremont, Edgar Salazar

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Wolverine retrouve ses anciens alliés Black Widow et Captain America sur l'île-nation de Madripoor, dans une course contre la montre face à une multitude d'ennemis, dont les ninjas de la Main. Puis, nous découvrons enfin ce que Logan a fait lorsqu'il a quitté les X-Men dans le désert australien. Un indice : cela concerne Dents de Sabre ! Chris Claremont, l'auteur légendaire qui a présidé pendant plusieurs décennies à la destinée des X-Men et fait d'eux les superstars que l'on connaît, revient au personnage de Wolverine dans deux mini-séries inédites, inscrites dans la continuité de l'époque.

Par Chris Claremont, Edgar Salazar
Chez Panini comics

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Auteur

Chris Claremont, Edgar Salazar

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Les chevaliers de Madripoor

Chris Claremont, Edgar Salazar trad. Ben KG

Paru le 13/05/2026

208 pages

Panini comics

28,00 €

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