Les chevaliers de Madripoor

Wolverine retrouve ses anciens alliés Black Widow et Captain America sur l'île-nation de Madripoor, dans une course contre la montre face à une multitude d'ennemis, dont les ninjas de la Main. Puis, nous découvrons enfin ce que Logan a fait lorsqu'il a quitté les X-Men dans le désert australien. Un indice : cela concerne Dents de Sabre ! Chris Claremont, l'auteur légendaire qui a présidé pendant plusieurs décennies à la destinée des X-Men et fait d'eux les superstars que l'on connaît, revient au personnage de Wolverine dans deux mini-séries inédites, inscrites dans la continuité de l'époque.