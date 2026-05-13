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#Polar

La locataire

Freida McFadden

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Rien ne va plus pour Blake. Licencié brutalement, il n'arrive plus à payer le prêt immobilier de la nouvelle maison qu'il partage avec sa fiancée. La solution ? Prendre une locataire pour les aider à payer les frais de la maison. Et Whitney correspond exactement à ce que le jeune couple recherche. Elle est sympathique, charmante, sérieuse. La locataire parfaite. En apparence. Rapidement, quelque chose cloche. Une odeur putride imprègne la maison et des bruits étranges réveillent Blake au milieu de la nuit. Et bientôt, il commence à redouter que quelqu'un découvre ses secrets les plus sombres. Le danger a pénétré dans sa maison, et lorsqu'il s'en rend compte, il est bien trop tard : le piège est sur le point de se refermer...

Par Freida McFadden
Chez Lizzie

|

Auteur

Freida McFadden

Editeur

Lizzie

Genre

Thrillers

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 13/05/2026

392 pages

Lizzie

25,90 €

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