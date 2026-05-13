Rien ne va plus pour Blake. Licencié brutalement, il n'arrive plus à payer le prêt immobilier de la nouvelle maison qu'il partage avec sa fiancée. La solution ? Prendre une locataire pour les aider à payer les frais de la maison. Et Whitney correspond exactement à ce que le jeune couple recherche. Elle est sympathique, charmante, sérieuse. La locataire parfaite. En apparence. Rapidement, quelque chose cloche. Une odeur putride imprègne la maison et des bruits étranges réveillent Blake au milieu de la nuit. Et bientôt, il commence à redouter que quelqu'un découvre ses secrets les plus sombres. Le danger a pénétré dans sa maison, et lorsqu'il s'en rend compte, il est bien trop tard : le piège est sur le point de se refermer...