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#Bande dessinée jeunesse

Magic Lafufu

Mélysie Delaine

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Rejoins Vanille et ses amis pour sauver le monde des Lafufus du terrible Frifripouille ! Dans le village des petits monstres, un étrange grand arbre a poussé du jour au lendemain, intriguant tout le monde. Vanille et ses amis vont découvrir qu'il mène à un autre pays où la magie est détraquée. Avec l'aide de la petite monstre Lia venue chercher du renfort, Vanille traverse l'arbre et part dans une aventure palpitante. Au cours d'un périlleux voyage dans le marais de l'oubli et la forêt des cauchemars, ils vont devoir affronter les pièges de Frifripouille, un maléfique sorcier qui cherche à voler la source de la magie, les cristaux arc-en-ciel. Vanille et ses nouveaux amis devront unir leurs forces et leur courage pour vaincre Frifripouille et restaurer la magie dans les deux mondes ! Une aventure décalée et pleine de rebondissements t'attend dans cette fanfiction sur les Lafufu !

Par Mélysie Delaine
Chez 404 Editions

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Auteur

Mélysie Delaine

Editeur

404 Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Magic Lafufu

Mélysie Delaine

Paru le 09/04/2026

192 pages

404 Editions

11,95 €

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Scannez le code barre 9791032410493
9791032410493
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