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#Roman jeunesse

Max fou de foot, Tome 05

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

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Le club de Max accueille un nouveau joueur, Simon. Or, Simon a un handicap. Il a du mal à coordonner ses mouvements et rate souvent la balle. Les autres joueurs de l'équipe s'inquiètent pour le tournoi. Mais ils vont vite découvrir que Simon a l'âme d'un vrai champion ! Une série foot à partir de 6 ans Des textes accessibles et de grandes illustrations en couleur : des petits romans parfaits pour les lecteurs débutants fans de foot. Une histoire qui fait bouger les stéréotypes En se liant d'amitié avec Simon, Max va peu à peu s'apercevoir qu'au foot, l'entraide et la bonne humeur sont tout aussi importantes que la compétition ! Un beau récit d'acceptation de soi et des autres, avec un thème fort, le handicap, traité à travers le foot. Une histoire pré-publiée dans Mes premiers J'aime lire et élue histoire préférée des lecteurs l'année de sa parution.

Par Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Max fou de foot, Tome 05

Vincent Caut, Gwénaëlle Boulet

Paru le 20/05/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

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