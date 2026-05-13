Max fou de foot, Tome 05

Le club de Max accueille un nouveau joueur, Simon. Or, Simon a un handicap. Il a du mal à coordonner ses mouvements et rate souvent la balle. Les autres joueurs de l'équipe s'inquiètent pour le tournoi. Mais ils vont vite découvrir que Simon a l'âme d'un vrai champion ! Une série foot à partir de 6 ans Des textes accessibles et de grandes illustrations en couleur : des petits romans parfaits pour les lecteurs débutants fans de foot. Une histoire qui fait bouger les stéréotypes En se liant d'amitié avec Simon, Max va peu à peu s'apercevoir qu'au foot, l'entraide et la bonne humeur sont tout aussi importantes que la compétition ! Un beau récit d'acceptation de soi et des autres, avec un thème fort, le handicap, traité à travers le foot. Une histoire pré-publiée dans Mes premiers J'aime lire et élue histoire préférée des lecteurs l'année de sa parution.