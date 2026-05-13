Marilyn et Ella : une amitié qui défie les préjugés. 1952. Ella Fitzgerald et Marilyn Monroe brillent chacune dans leur univers mais affrontent les mêmes obstacles : le mépris, le contrôle et les limites imposées aux femmes. Quand Marilyn cherche à apprendre à chanter, elle se tourne vers Ella. De leur rencontre naît une amitié inattendue, profonde, dans un monde qui ne cesse de les sous-estimer. Ensemble, elles trouvent la force de s'affirmer, de résister et de conquérir leur liberté. Un roman lumineux sur la sororité, le courage et la volonté de s'imposer dans une époque qui refuse aux femmes le droit de choisir leur place. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte A propos des autrices : Denny S. Bryce est l'autrice primée de cinq romans à succès. Elle est également critique littéraire, professeure à l'université et rédactrice pour Harper's Bazaar et USA Today. Elle vit à Savannah, en Géorgie. Eliza Knight est une autrice primée dont les titres se sont classés parmi les meilleures ventes aux Etats-Unis et à l'international. Son amour pour l'histoire remonte à son enfance, lorsqu'elle arpentait les couloirs de Versailles.