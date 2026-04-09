" Premier dans la guerre, premier dans la paix et premier dans le coeur de ses concitoyens ", George Washington (1732-1799) domine encore, plus de deux siècles après sa mort, le panthéon des Américains. Commandant en chef de l'Armée continentale lors de la guerre d'Indépendance puis président de la jeune république, Washington est le Père fondateur par excellence. Ce livre retrace la transformation d'un Virginien sans grande fortune en héros de la guerre de Sept Ans, en notable richissime et enfin en acteur politique majeur de la création des Etats-Unis. Yves-Marie Péréon nous dévoile les attachements et les passions que dissimule le visage impassible des portraits officiels. Alors que les Etats-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance, la vie mouvementée de Washington illustre la vigueur mais aussi les ambiguïtés d'une république qui fait face aujourd'hui à de nouveaux périls.