Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Washington

Yves-Marie Péréon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Premier dans la guerre, premier dans la paix et premier dans le coeur de ses concitoyens ", George Washington (1732-1799) domine encore, plus de deux siècles après sa mort, le panthéon des Américains. Commandant en chef de l'Armée continentale lors de la guerre d'Indépendance puis président de la jeune république, Washington est le Père fondateur par excellence. Ce livre retrace la transformation d'un Virginien sans grande fortune en héros de la guerre de Sept Ans, en notable richissime et enfin en acteur politique majeur de la création des Etats-Unis. Yves-Marie Péréon nous dévoile les attachements et les passions que dissimule le visage impassible des portraits officiels. Alors que les Etats-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance, la vie mouvementée de Washington illustre la vigueur mais aussi les ambiguïtés d'une république qui fait face aujourd'hui à de nouveaux périls.

Par Yves-Marie Péréon
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Yves-Marie Péréon

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Histoire des Etats-Unis (1776

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Washington par Yves-Marie Péréon

Commenter ce livre

 

Washington

Yves-Marie Péréon

Paru le 09/04/2026

461 pages

Editions Tallandier

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021060180
9791021060180
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.