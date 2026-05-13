"Avant même de connaître ton visage, je savais que tu existais quelque part. Ce désir avait pris racine comme une évidence : accueillir un enfant différent. Un enfant fragile. Un enfant qui nous attendait". Nous avons alors six enfants et, avec Nicolas, nous nous engageons dans cette aventure de l'adoption. Le parcours est exigeant, au-delà de ce que l'on peut imaginer, fait de rendez-vous, d'évaluations, d'attentes interminables, d'obstacles et parfois d'incohérences... une véritable odyssée ! Puis vient le 24 mai 2013. Le jour de la rencontre. Un regard. Une évidence. Notre trésor est là. Marie déboule dans notre quotidien pour une aventure qui transformera la vie de notre famille pas ordinaire. Un récit bouleversant qui raconte l'audace du coeur, la fragilité, la confiance, et la joie d'accueillir un enfant "pas comme les autres" non pour le sauver, mais pour l'aimer. Clotilde Noël : maman de dix enfants, dont quatre porteurs d'un handicap et adoptés, elle a fondé avec son époux Nicolas l'association Tombée du nid, une communauté d'entraide et de mise en lumière du handicap.