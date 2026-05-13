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La Danse du Soleil et de la lune Tome 10

Daruma Matsuura

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Un samouraï sans sabre, une mystérieuse fiancée... Découvrez le nouveau conte fantastique de Daruma Matsuura ( Kasane ) ! Le village des prêtresses aveugles est la cible d'une attaque de Toki, le Coq, une ancienne élève de Katsuma Takayama capable de manipuler les gens. Bokutake parvient à briser le contrôle qu'elle exerce sur Konosuke, mais la plupart des habitants sont désormais sous l'emprise de la tueuse des Tsuchimikado ! Pour les sauver, Mme Inomori n'hésite pas à faire enfler sa colère afin de déchaîner son don. Pendant ce temps, Aki se réfugie dans une grotte en compagnie de Tsuki, mais les deux femmes ne sont pas seules...

Par Daruma Matsuura
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Daruma Matsuura

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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La Danse du Soleil et de la lune Tome 10

Daruma Matsuura

Paru le 13/05/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Scannez le code barre 9791032724156
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