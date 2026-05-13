La Danse du Soleil et de la lune Tome 10

Un samouraï sans sabre, une mystérieuse fiancée... Découvrez le nouveau conte fantastique de Daruma Matsuura ( Kasane ) ! Le village des prêtresses aveugles est la cible d'une attaque de Toki, le Coq, une ancienne élève de Katsuma Takayama capable de manipuler les gens. Bokutake parvient à briser le contrôle qu'elle exerce sur Konosuke, mais la plupart des habitants sont désormais sous l'emprise de la tueuse des Tsuchimikado ! Pour les sauver, Mme Inomori n'hésite pas à faire enfler sa colère afin de déchaîner son don. Pendant ce temps, Aki se réfugie dans une grotte en compagnie de Tsuki, mais les deux femmes ne sont pas seules...