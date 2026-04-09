Tesla, l'éclair de génie

De nombreuses personnes considèrent Nikola Tesla comme le personnage le plus génial de toute l'histoire de l'humanité, après Léonard de Vinci, pour ses qualités intellectuelles, la quantité et la variété de sa production, et pour ses intérêts versatiles qui ne concernaient pas seulement la science et la technologie, mais également la philosophie, la sociologie et même le mysticisme. Nous pourrions résumer le but de ses recherches et le sens qu'il donnait à sa vie par sa célèbre phrase : "Le développement progressif de l'homme dépend des inventions. Elles sont le résultat le plus important des facultés créatives du cerveau humain. Le but de ces facultés est la domination complète de l'esprit sur le monde matériel, la réalisation de la possibilité de canaliser les forces de la nature afin de satisfaire les exigences humaines".