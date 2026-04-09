Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Tesla, l'éclair de génie

Massimo Teodorani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De nombreuses personnes considèrent Nikola Tesla comme le personnage le plus génial de toute l'histoire de l'humanité, après Léonard de Vinci, pour ses qualités intellectuelles, la quantité et la variété de sa production, et pour ses intérêts versatiles qui ne concernaient pas seulement la science et la technologie, mais également la philosophie, la sociologie et même le mysticisme. Nous pourrions résumer le but de ses recherches et le sens qu'il donnait à sa vie par sa célèbre phrase : "Le développement progressif de l'homme dépend des inventions. Elles sont le résultat le plus important des facultés créatives du cerveau humain. Le but de ces facultés est la domination complète de l'esprit sur le monde matériel, la réalisation de la possibilité de canaliser les forces de la nature afin de satisfaire les exigences humaines".

Par Massimo Teodorani
Chez Gruppo Editoriale Macro

|

Auteur

Massimo Teodorani

Editeur

Gruppo Editoriale Macro

Genre

Histoire des sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tesla, l'éclair de génie par Massimo Teodorani

Commenter ce livre

 

Tesla, l'éclair de génie

Massimo Teodorani

Paru le 21/05/2026

Gruppo Editoriale Macro

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788828518501
9788828518501
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.