Un livre qui permet d'appréhender notre histoire transgénérationnelle, pour reconnaître l'impact qu'ont eu nos ancêtres sur notre vie. Dans bien des pays, l'histoire transgénérationnelle s'est perpétuée par tradition orale. Tout comme les arbres qui perdent leurs feuilles, les mémoires meurent. Il faut veiller à ce que les descendants n'héritent pas d'un tronc nu, sans sève, qui disparaîtra à son tour. Aussi, le travail de décodage psychogénéalogique permet de sauvegarder notre patrimoine culturel, émotionnel, notre terreau originel. Dans Psychogénéalogie et physique quantique, Annie Tranvouëz vous livre sans réserve ses connaissances et ses ressentis, ainsi que son expérience acquise depuis des années. Elle donne également au lecteur la possibilité de faire un grand travail sur soi avec des outils performants et faciles à utiliser. Ce livre est destiné à toutes personnes soucieuses de comprendre le sens de leur vie et d'augmenter leur conscience. Il allie les connaissances anciennes en psychogénéalogie avec la dernière des sciences : la physique quantique. Il a été écrit à quatre mains avec Marc Henry qui milite pour une approche quantique de la nature utilisant l'eau comme vecteur d'information. Des épousailles audacieuses qui vous feront comprendre le pourquoi de certaines répétitions dans votre vie.