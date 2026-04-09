Ce livre explore comment les entités spirituelles de l'Antiquité - autrefois chassées - reviennent hanter nos sociétés modernes sous des formes culturelles, idéologiques et spirituelles. Il alerte sur une guerre invisible aux conséquences bien réelles. Et si les dieux du passé n'étaient jamais vraiment partisâ¦ mais s'étaient simplement déguisés pour mieux revenir ? Dans Le Retour des dieux, Jonathan Cahn établit un lien saisissant entre les divinités païennes de l'Antiquité et les bouleversements moraux, culturels et spirituels du monde contemporain. S'appuyant sur la Bible, l'histoire et la prophétie, il révèle comment des puissances anciennes - telles que Baal, Ishtar et Moloch - réapparaissent à travers des mouvements et idéologies modernes. Leur influence se manifeste dans la sexualité, l'identité, la violence et le rejet de Dieu. Cahn montre que le vide spirituel laissé par le déclin du christianisme ouvre la porte à leur retour.