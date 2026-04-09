Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

L'Affaire Staline

Giles Milton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En juin 1941, Hitler déclenche son attaque massive contre l'URSS. Pour Churchill et Roosevelt, une évidence s'impose : malgré son régime de terreur, il faut sauver Staline - ou perdre la guerre. Giles Milton raconte la naissance d'une alliance improbable, tissée de ruses diplomatiques, de séduction et de méfiance mutuelle. A partir d'archives déclassifiées, de lettres et de journaux intimes, il restitue brillamment la tension des échanges secrets entre les capitales alliées et dévoile les manoeuvres qui ont permis d'atteindre à la victoire finale. Voici donc l'histoire vraie du groupe d'hommes et de femmes qui parvinrent à organiser la Grande Alliance : Churchill, Roosevelt et Staline, bien entendu, mais aussi le millionnaire Averell Harriman, qui pilotera le programme américain de Prêt-Bail, sa fille Kathy, jeune et brillante essayiste, et toute une équipe inoubliable de diplomates anglais, parmi lesquels Archie Clark Kerr, un anticonformiste aussi séducteur qu'il pouvait être insupportable. L'histoire populaire à son plus haut niveau.

Par Giles Milton
Chez Les Editions Noir sur Blanc

|

Auteur

Giles Milton

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Affaire Staline par Giles Milton

Commenter ce livre

 

L'Affaire Staline

Giles Milton

Paru le 09/04/2026

Les Editions Noir sur Blanc

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889832019
9782889832019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.