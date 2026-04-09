L'Affaire Staline

En juin 1941, Hitler déclenche son attaque massive contre l'URSS. Pour Churchill et Roosevelt, une évidence s'impose : malgré son régime de terreur, il faut sauver Staline - ou perdre la guerre. Giles Milton raconte la naissance d'une alliance improbable, tissée de ruses diplomatiques, de séduction et de méfiance mutuelle. A partir d'archives déclassifiées, de lettres et de journaux intimes, il restitue brillamment la tension des échanges secrets entre les capitales alliées et dévoile les manoeuvres qui ont permis d'atteindre à la victoire finale. Voici donc l'histoire vraie du groupe d'hommes et de femmes qui parvinrent à organiser la Grande Alliance : Churchill, Roosevelt et Staline, bien entendu, mais aussi le millionnaire Averell Harriman, qui pilotera le programme américain de Prêt-Bail, sa fille Kathy, jeune et brillante essayiste, et toute une équipe inoubliable de diplomates anglais, parmi lesquels Archie Clark Kerr, un anticonformiste aussi séducteur qu'il pouvait être insupportable. L'histoire populaire à son plus haut niveau.