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#Roman francophone

La Maison des âmes perdues

Alain Léonard

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Employée comme domestique dans la famille du notaire Gervais, Claire pensait avoir trouvé une bonne place pour s'établir à la ville, mais la jeune montagnarde va vite déchanter. Sa vie bascule quand, après avoir été agressée par François, le fils de ses patrons, elle découvre sa grossesse. Il n'est pas pire péché en cette fin de XIXe siècle, que d'être fille-mère. Jetée à la rue comme une malpropre, abandonnée par sa famille, elle deviendra une proie facile pour des personnes sans scrupule.

Par Alain Léonard
Chez Editions De Borée

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Auteur

Alain Léonard

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

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La Maison des âmes perdues

Alain Léonard

Paru le 09/04/2026

328 pages

Editions De Borée

8,60 €

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Scannez le code barre 9782812941269
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