La Maison des âmes perdues

Employée comme domestique dans la famille du notaire Gervais, Claire pensait avoir trouvé une bonne place pour s'établir à la ville, mais la jeune montagnarde va vite déchanter. Sa vie bascule quand, après avoir été agressée par François, le fils de ses patrons, elle découvre sa grossesse. Il n'est pas pire péché en cette fin de XIXe siècle, que d'être fille-mère. Jetée à la rue comme une malpropre, abandonnée par sa famille, elle deviendra une proie facile pour des personnes sans scrupule.