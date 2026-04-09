Glossaire d'économie de la santé

Pourquoi un glossaire aujourd'hui ? A l'heure où les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle semblent répondre à toutes les questions en un clic, on pourrait croire qu'un glossaire est devenu obsolète. C'est tout le contraire. Dans un secteur comme la santé, où les enjeux économiques sont de plus en plus complexes, ce glossaire propose une cartographie raisonnée des notions essentielles : il explicite, relie, contextualise. Il ne s'agit pas seulement de définir, mais de donner du sens aux mots qui façonnent les politiques de santé, à l'heure où la régulation, la qualité, l'efficience ou l'attractivité sont au coeur des débats. Cet ouvrage aborde quarante notions clés de l'économie de la santé, en croisant les logiques de financement, d'organisation et de performance des établissements. Il éclaire des tensions structurantes : entre tarification à l'activité et valeur en santé, entre incitations financières et engagement professionnel, entre autonomie locale et régulation nationale. Chaque entrée articule une définition rigoureuse, une mise en contexte concrète et des renvois à d'autres concepts, pour aider à comprendre les mécanismes invisibles qui influencent les choix, les pratiques et les résultats. Ce glossaire s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent penser l'économie de la santé sans jargon ni simplisme. Etudiants, professionnels de santé, cadres hospitaliers, gestionnaires, acteurs publics ou chercheurs y trouveront un outil clair et structuré, conçu pour accompagner l'analyse, l'enseignement, la décision ou la réflexion critique. Un compagnon de lecture pour qui veut voir au-delà des acronymes et des mots d'ordre. La collection "Les mots de la santé publique" est composée de glossaires thématiques permettant d'aborder, sous un angle pédagogique et avec un éclairage contextualisé, les notions fondamentales de la santé publique.