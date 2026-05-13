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#Roman francophone

Bouli·e prend le maquis

Stella Cani

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Enfant, Bouli·e passe tous ses étés en Corse chez ses grands-parents maternels, bercé·e par les chants corses et les histoires de vendetta. Quand, des années plus tard, sensations et gestes fissurent l'amnésie traumatique de l'inceste qu'i·el a vécu, Bouli·e est confronté·e au silence de sa famille. La parole est sa riposte. Danseur·se, performeur·se et praticien·ne somatique, Bouli·e entrelace le récit de son histoire familiale à celle qu'elle côtoie dans le champ de l'art. Iel fait le récit du continuum de violences et des mécanismes de silenciation des corps précarisés et minorisés qui y sont palpables. Dans cet enchevêtrement, fragments après fragments, on suit le projet de Bouli·e : Prendre le maquis, fuir et lutter, c'est une manière de transformer sa colère et de se faire justice soi-même face aux violences instituées. Pour ce premier roman, Stella Cani propose une écriture hybride et singulière, où s'entremêlent les formes et les matériaux : on chemine entre narration linéaire et fragments poétiques, chants traditionnels et références à la culture populaire, échanges épistolaires et images d'archives. Ce roman propose une réflexion vive et acerbe, un regard queer et intersectionnel ancré dans les luttes actuelles autour des violences systémiques et en particulier des violences intrafamiliales et de la domination adulte.

Par Stella Cani
Chez Maison trouble

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Auteur

Stella Cani

Editeur

Maison trouble

Genre

Littérature française

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Bouli·e prend le maquis

Stella Cani

Paru le 13/05/2026

132 pages

Maison trouble

14,00 €

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