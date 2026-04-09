L'heure des crocs

Evincé de " L'Heure des pros " sur CNews pour divergences d'opinion ouvertement exprimées, Philippe Bilger s'exprime librement sur l'" atmosphère d'étouffement " et de " pensée unique " régnant au sein d'une chaîne en crise et, plus largement, s'interroge sur l'état du pluralisme dans les médias audiovisuels, tant publics que privés. Le 23 janvier 2026, Philippe Bilger, chroniqueur régulier de " L'Heure des pros ", annonce avoir été évincé de CNews par Serge Nedjar, patron de la chaîne, sans un mot d'explication. Il livre aujourd'hui le récit sans détour de cette mise à l'écart et revient sur les tensions qui l'ont précédée, en raison d'une ligne éditoriale trop souvent univoque, de la partialité systématique dans le traitement des " affaires " de Nicolas Sarkozy et d'une vision unilatérale du conflit israélo-palestinien. Enfin désentravé d'une chaîne " d'opinions " dont il était fier de représenter le " s ", Philippe Bilger dénonce sans ambages la pensée unique de rigueur sur la première chaîne d'info de France, qui traverse une crise d'identité sans précédent. Il décrit une cour où les sourires sont de façade, où sévit " une inquisition sourcilleuse ", et brosse les portraits sans retouches de ses figures de proue. Plus largement, il s'interroge sur l'état du pluralisme dans les médias audiovisuels, tant publics que privés.