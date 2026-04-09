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Le Château

Catherine Cooper

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" L'autrice du best-seller Le Chalet revient avec un thriller psychologique tout aussi addictif qui vous tiendra en haleine jusqu'au petit matin. " The Sun " Glaçant ! " Bella Aura et son mari Nick, la trentaine, ont décidé de quitter Londres avec leurs deux enfants en bas âge pour transformer un château du Sud-Ouest de la France en Bed & Breakfast. Sur place, ils sont rejoints par une équipe chargée de filmer leurs travaux de rénovation pour une émission de téléréalité. C'est alors que des phénomènes étranges commencent à se produire. Jusqu'à ce meurtre commis au cours d'une soirée... Nick et Aura voulaient fuir leur passé. Ce dernier vient de les rattraper !

Par Catherine Cooper
Chez L'Archipel

|

Auteur

Catherine Cooper

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

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Le Château

Catherine Cooper trad. Penny Lewis

Paru le 09/04/2026

336 pages

L'Archipel

22,00 €

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