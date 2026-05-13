Ce livre est bien plus qu'un témoignage. C'est une traversée, celle d'un homme projeté hors de sa trajectoire, brisé dans son corps, suspendu entre la vie et la mort pendant trente-six jours de coma. Athlète, père et citoyen engagé, Marc Breton s'est retrouvé sans repères, sans langage, sans mémoire... mais pas sans espoir. Dans " 36 heures de route, 36 jours de coma ", l'auteur raconte avec une sincérité désarmante comment il a reconstruit chaque millimètre de sa vie après un accident dévastateur. Une clavicule fracturée, un bassin disloqué, un bras sectionné, des poumons perforés et un traumatisme crânien. Il n'aurait jamais dû se relever. Et pourtant, il est remonté à la surface, puis sur son vélo. De la salle de réanimation aux pistes des Jeux paralympiques d'Athènes et de Pékin, en passant par les longues heures de réadaptation, ce récit trace une ligne puissante entre douleur et dépassement, entre chute et transformation. Ce n'est pas l'histoire d'un miracle, mais celle d'une résilience.