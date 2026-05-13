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Fréquences célestes

Arwen de La Réault, La réault arwen De

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Arwen de La Réault s'inscrit au nombre de ceux que l'on nomme les Eclaireurs de Chemin ou les Transmetteurs de Lumière. Après avoir été initiée par Yeshua (Jésus) et d'autres maîtres ascensionnés, elle touche à la Vérité de la Source et transmet au monde des éléments de réflexion évolutive, applicables au quotidien, permettant à ceux qui sont prêts de mieux absorber notre actuelle transformation dimensionnelle. Après qu'un abondant et régulier public a massivement exprimé d'élogieux commentaires à propos des trois premiers tomes, Arwen de La Réault récidive en nous proposant le quatrième et dernier tome de Fréquences Célestes qui fournit la suite d'une série de messages canalisés dans lesquels les Guides s'efforcent de démontrer, de façon simple, pourquoi et comment l'être humain représente le principal vecteur de ses déconvenues dans tous les domaines. Volontairement tenu à l'écart de la Vérité à propos de sa vraie nature et englué dans le reniement de son Essence Divine, l'homme patauge dans les mondes involutifs. Le livre Fréquences Célestes tome 4 est une invitation à la reconnaissance de la nature divine de l'être humain. Véritable source d'inspiration, il enseigne la Parole christique, dénuée de surcharge religieuse ou philosophique. Il représente un puissant outil de développement ascensionnel en plus d'être un repère de référence pratique pour tous les coeurs purs en recherche.

Par Arwen de La Réault, La réault arwen De
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Arwen de La Réault, La réault arwen De

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Channeling

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Fréquences célestes

Arwen de La Réault, La réault arwen De

Paru le 13/05/2026

344 pages

Dauphin blanc

26,00 €

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