Cadavre et le sofa (le)

Christian a disparu, et plus personne dans la ville ne sort pour jouer, excepté Polo qui préfère explorer les vastes prairies du coin. Il y rencontre Sophie, avec qui il va se retrouver plongé dans le mystère de la mort de Christian quand ils découvriront son corps sans vie au beau milieu de nulle part. Ils vont passer l'été à observer les états de décomposition du cadavre sur un vieux sofa qui, d'une certaine façon, semble lié au cadavre. A cette histoire, s'ajouteront des gens étranges et peut-être même des loups garous, offrant un épilogue plutôt étonnant.