En train en Italie

L'Italie, patrie d'art et d'histoire, de panoramas à couper le souffle, de côtes ensoleillées et de délices culinaires... Et si, pour découvrir ce patrimoine unique, vous exploriez la Péninsule en train ? Car le rail, mode de transport plus durable et plus paisible, permet de vivre le voyage et de s'imprégner du paysage comme nul autre moyen de locomotion. On peut, enfin, reprendre son souffle et contempler la lente évolution des reliefs depuis le littoral et les plaines jusqu'aux sommets enneigés italiens. Le parcours grisant de la Circumetnea, les paysages de montagne du petit train du Renon et les décors inondés de soleil entre Bari et Matera, la nature sauvage des Apennins et le train vert de la Sardaigne, les doux panoramas de la vallée de l'Orcia et le littoral aussi pittoresque que romantique des Cinq Terres : cinquante itinéraires au coeur de territoires dans lesquels, parfois, l'asphalte ne pénètre même pas. 50 itinéraires pour faire de chaque trajet et de chaque arrêt une expérience à part entière, pour ralentir dans un monde en accélération constante !