Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

En train en Italie

Gallimard loisirs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Italie, patrie d'art et d'histoire, de panoramas à couper le souffle, de côtes ensoleillées et de délices culinaires... Et si, pour découvrir ce patrimoine unique, vous exploriez la Péninsule en train ? Car le rail, mode de transport plus durable et plus paisible, permet de vivre le voyage et de s'imprégner du paysage comme nul autre moyen de locomotion. On peut, enfin, reprendre son souffle et contempler la lente évolution des reliefs depuis le littoral et les plaines jusqu'aux sommets enneigés italiens. Le parcours grisant de la Circumetnea, les paysages de montagne du petit train du Renon et les décors inondés de soleil entre Bari et Matera, la nature sauvage des Apennins et le train vert de la Sardaigne, les doux panoramas de la vallée de l'Orcia et le littoral aussi pittoresque que romantique des Cinq Terres : cinquante itinéraires au coeur de territoires dans lesquels, parfois, l'asphalte ne pénètre même pas. 50 itinéraires pour faire de chaque trajet et de chaque arrêt une expérience à part entière, pour ralentir dans un monde en accélération constante !

Par Gallimard loisirs
Chez Gallimard Loisirs

|

Auteur

Gallimard loisirs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En train en Italie par Gallimard loisirs

Commenter ce livre

 

En train en Italie

Gallimard loisirs

Paru le 09/04/2026

304 pages

Gallimard Loisirs

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742469772
9782742469772
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.