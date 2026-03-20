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Les fleurs du brouillard

Célys Desaune

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Accusée de sorcellerie, Garance trouve refuge sous une fausse identité de botaniste au domaine de Roselande, une demeure noble en déclin, cernée par un jardin aussi luxuriant qu'inquiétant. Très vite, elle découvre que les fleurs du domaine conservent la mémoire des drames passés. Chaque pétale murmure des fragments de violence, d'amour et de trahison. Tandis que Garance tente de préserver son secret, les habitants de Roselande semblent, eux aussi, prisonniers d'un passé qu'ils refusent d'affronter. A mesure que le brouillard s'épaissit, la frontière entre science et magie s'effrite. Garance doit alors choisir : fuir encore ou accepter le lien profond qui l'unit à ce jardin capable de révéler les vérités les plus enfouies...

Par Célys Desaune
Chez Hello Editions

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Auteur

Célys Desaune

Editeur

Hello Editions

Genre

Fantasy

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Les fleurs du brouillard

Célys Desaune

Paru le 20/03/2026

156 pages

Hello Editions

18,90 €

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