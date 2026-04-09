Domaine royal et vieille ville de Dreux, Crécy-Couvé, Nonancourt, Ivry-la-Bataille, château d'Anet, Maison Vlaminck, festival Champs Libres, tables de chefs et tiers-lieux, vente à la ferme et pique-niques au bord de l'eau, balades nature à vélo ou à cheval : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Une autrice qui a sillonné le Pays de Dreux de long en large et vous en dévoile les secrets - Des activités en tout genre, des randonnées, des idées et des bons plans pour découvrir la région autrement. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par secteur.