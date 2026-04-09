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#Essais

Anne de Guigné

Tryon-montalembert renée De

ActuaLitté
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Ce petit livre répond au souhait ardent de Jean-Paul II, désirant que se lève, au début du troisième millénaire, un cortège de nouveaux bienheureux parmi lesquels puissent apparaître des visages d'enfants et de jeunes. Anne de Guigné n'appartient pas au passé. Sa personnalité et sa vie s'avèrent d'une singulière actualité. Elle peut devenir pour tous, parents et enfants, jeunes et plus âgés, maîtresse de sainteté. Cet ouvrage raconte les étapes de sa courte vie d'Anne de Guigné (1911-1921), morte en odeur de sainteté à l'âge de onze ans.

Par Tryon-montalembert renée De
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Tryon-montalembert renée De

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Témoins

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Anne de Guigné

Tryon-montalembert renée De

Paru le 14/05/2026

112 pages

Pierre Téqui (Editions)

12,50 €

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Scannez le code barre 9782740328156
9782740328156
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