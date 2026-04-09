Ce petit livre répond au souhait ardent de Jean-Paul II, désirant que se lève, au début du troisième millénaire, un cortège de nouveaux bienheureux parmi lesquels puissent apparaître des visages d'enfants et de jeunes. Anne de Guigné n'appartient pas au passé. Sa personnalité et sa vie s'avèrent d'une singulière actualité. Elle peut devenir pour tous, parents et enfants, jeunes et plus âgés, maîtresse de sainteté. Cet ouvrage raconte les étapes de sa courte vie d'Anne de Guigné (1911-1921), morte en odeur de sainteté à l'âge de onze ans.