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L'aromathérapie médecine planétaire

Jean-Pierre Willem

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Les Huiles Essentielles sont reconnues depuis la plus haute Antiquité pour leurs puissantes propriétés thérapeutiques. Antiseptiques, anti-infectieuses, antivirales, anti-inflammatoires et antidouleurs, leur puissance de guérison est incontestable. Dans son ouvrage "L'aromathérapie, médecine planétaire", le Docteur Jean-Pierre Willem vous indique comment les choisir, lesquelles prescrire et les meilleures façons de les utiliser. Grâce à ses précieux conseils, à la fois simples, clairs, précis et faciles d'application, vous aurez toujours la solution adaptée à chaque cas spécifique. D'autre part, l'ouvrage pose les fondements d'une médecine aromatique cohérente et d'utilisation efficace en pratique quotidienne. Complété par un formulaire thérapeutique complet, l'auteur donne les informations nécessaires à la pratique d'une aromathérapie de haut niveau. Le docteur Jean-Pierre Willem peut s'enorgueillir d'avoir découvert, il y a 40 ans, que la fragrance de l'huile essentielle de romarin à cinéole, était apte à restaurer la mémoire en moins de 3 semaines, ce qui l'a mis sur la piste du mécanisme systémique de la maladie d'Alzheimer. Son livre " Alzheimer et odorat : quand les arômes restaurent la mémoire " aux Ed. Trédaniel est vendu aux Etats-Unis, Brésil, Chine et bientôt en Russie. Aujourd'hui il a formé à l'aromathérapie 1 million de Chinois par l'envoi de 140 vidéos. Ce livre, rédigé à partir des années d'expériences, est un guide pratique de santé qui fait référence en la matière. Avec cet ouvrage remarquable, vous êtes assuré de pouvoir faire face à l'ensemble de vos problèmes de santé grâce à l'Aromathérapie, véritable médecine devenue planétaire.

Par Jean-Pierre Willem
Chez Editions Testez

|

Auteur

Jean-Pierre Willem

Editeur

Editions Testez

Genre

Aromathérapie - Huiles essenti

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L'aromathérapie médecine planétaire

Jean-Pierre Willem

Paru le 13/05/2026

266 pages

Editions Testez

22,00 €

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