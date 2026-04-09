"Si quelque chose se prépare ? Ah oui, je te le garantis ! Nous nous chargerons de leur arracher la vérité. Si nous n'y arrivons pas par la douceur, il nous suffira d'ajouter quelques autres ingrédients : une hache, un fauve ou un tison ardent." Dans une cité d'Afrique du Nord, aulne siècle, au temps où l'Empire romain persécute les chrétiens, la jeune Callista cherche un sens à sa vie. Elevée dans les croyances païennes, elle ressent pourtant un profond vide et une soif de vérité. Sa rencontre avec Agellius, un jeune chrétien, l'entraîne peu à peu vers une foi nouvelle qui bouleverse toutes ses certitudes. Mais choisir cette voie, dans un monde où les chrétiens sont traqués et condamnés, exige un courage immense. Entre doutes, espoir et dangers, Callista devra écouter sa conscience et décider ce pour quoi elle est prête à se battre. Cette plongée au coeur de la persécution antichrétienne du 111e siècle nous fait découvrir la spiritualité de Newman qui trouve un écho saisissant dans notre époque où chaque chrétien doit faire face aux difficultés à assumer sa foi.