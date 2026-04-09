Avoir reçu l'Esprit-Saint au baptême puis à la confirmation ne suffit pas pour conquérir le ciel. C'est un départ. Mais comment se connecter à Celui dont la présence est à la fois discrète et puissante, qui renouvelle sans cesse le visage du monde, sanctifie, rend fort contre la mal, éclaire sur la vérité, etc. . ? Appelé souffle, feu, quelle est Sa fréquence ? Avec clarté, l'auteur, curé de l'Eglise du Saint-Esprit, rend accessible et concrets les 7 dons du Saint-Esprit : après une brève explication, il les illustre avec quelques 70 figures inspirantes (exemples bibliques, saints dont Thérèse de l'enfant Jésus, témoins d'aujourd'hui), films ou livres et nous aide à les exercer avec des pistes d'actions concrètes en évitant les obstacles. Car ces dons nécessitent notre contribution pour grandir et devenir pour nous comme un instinct divin. Laissons-nous donc guider par l'Esprit, seul capable de nous diviniser petit à petit !