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Les 7 dons du Saint-Esprit

Arnaud Duban

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Avoir reçu l'Esprit-Saint au baptême puis à la confirmation ne suffit pas pour conquérir le ciel. C'est un départ. Mais comment se connecter à Celui dont la présence est à la fois discrète et puissante, qui renouvelle sans cesse le visage du monde, sanctifie, rend fort contre la mal, éclaire sur la vérité, etc. . ? Appelé souffle, feu, quelle est Sa fréquence ? Avec clarté, l'auteur, curé de l'Eglise du Saint-Esprit, rend accessible et concrets les 7 dons du Saint-Esprit : après une brève explication, il les illustre avec quelques 70 figures inspirantes (exemples bibliques, saints dont Thérèse de l'enfant Jésus, témoins d'aujourd'hui), films ou livres et nous aide à les exercer avec des pistes d'actions concrètes en évitant les obstacles. Car ces dons nécessitent notre contribution pour grandir et devenir pour nous comme un instinct divin. Laissons-nous donc guider par l'Esprit, seul capable de nous diviniser petit à petit !

Par Arnaud Duban
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Arnaud Duban

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Témoins

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Les 7 dons du Saint-Esprit

Arnaud Duban

Paru le 09/04/2026

250 pages

Pierre Téqui (Editions)

19,90 €

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Scannez le code barre 9782740328019
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