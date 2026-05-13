Shaolin Mind

Qu'est-ce qu'être vraiment libre ? Shi Heng Yi, maître de Shaolin Kung-Fu, livre ici le récit d'une vie entière consacrée à ce questionnement. De l'enfant fasciné par les films de kung-fu au fondateur du Shaolin Temple Europe, découvrez le parcours hors norme de Shi Heng Yi, fait de discipline extrême, de doutes, de ruptures et de renaissances. Porté par le Zen, le taoïsme et la psychologie contemporaine, il élabore une pédagogie singulière où corps, émotions et esprit sont indissociables. Entre récit autobiographique, réflexion philosophique et exploration de soi, cet ouvrage propose une réflexion rare sur le pouvoir des habitudes mentales, le lâcherprise, le karma et la vacuité. Un texte puissant pour tous ceux qui pressentent que la véritable liberté ne se trouve ni dans la performance ni dans le retrait du monde, mais dans l'art d'habiter pleinement chaque instant. Ce livre contient des photographies de l'auteur et de sublimes calligraphies.