Notre Royaume

De l'obstination des Français à se mobiliser électoralement uniquement pour les élections présidentielles à leur intérêt inavoué pour les événements qui rythment la vie de la royauté anglaise, le constat est largement partagé que la France continue de se considérer, au moins culturellement, comme héritière d'un royaume. Si tel est le cas, pourquoi ne pas le reconnaître et l'instituer ? Quels obstacles, de diverses natures, se dressent devant l'idée, aujourd'hui très impopulaire, de la restaIuSratiBN on : d'une mon9782706727900 archie ? FCoormmmat : ent env130x200 isager, si252p cela peut se faire, la mise à jour de cet héritage dans les conditions politiques actuelles, vis-à-vis des mentalités ? La réponse à ces questions, présentée dans ce livre, est le fruit de rencontres avec une cinquantaine d'historiens, de philosophes, d'écrivains, de journalistes, de personnalités, de juristes et de militants. Ce livre ne cherche pas à démontrer une thèse politique ou historique.