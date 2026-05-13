Les passeurs de temps

2049, Alyss, Taniss et Ulyss sont trois enfants en charge de veiller sur l'histoire du monde, au sein d'une immense bibliothèque dirigée par leur gardienne AlexandrIA. Un jour, la ligne temporelle de la biographie de Charles de Gaulle se retrouve altérée sur plusieurs dates précises en juin 1940. Si Charles de Gaulle ne lance pas l'appel du 18 juin depuis Londres, la Résistance française ne se formera pas, et l'histoire prendra un tournant catastrophique : l'Allemagne nazie étendra sa domination sur toute l'Europe. Les enfants doivent donc voyager dans la France de 1940, puis jusqu'à Londres, pour retrouver un général de Gaulle entre exaltation et désespoir. Ils devront user de courage, de ruse et d'intelligence pour rétablir le fil du temps.