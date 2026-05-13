Le bleu est la couleur la plus rare

1973, en Australie, Eleanor fuit aux heures bleues de l'aube son mari Leon, dont la violence ne fait que croître. Avec sa petite fille Amy, elle prend la route des Blue Mountains pour un pèlerinage consolateur sur ce lieu témoin des rares beaux souvenirs de l'enfance. Un voyage comme un retour sur ce qui l'a constituée, une famille marquée par la perte et les traumatismes de la guerre, une mère qui refuse d'aimer, toutes ces failles affectives qui poussent une femme dans les bras d'un tyran. Au bout du voyage, il y a le deuil, mais aussi l'heure bleue, l'aube, comme une résurrection. "Mais quelle histoire ! Quel livre exceptionnel ! Il n'est pas épais, tout juste 330 pages, mais il a la densité de sept vies" , Alice Develey, Le Figaro littéraire