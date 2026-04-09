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Le délicieux mystère des fleurs

Sylvie Monpoint

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Quand Charles Darwin découvrit à quelle vitesse les fleurs s'étaient multipliées et diversifiées à la surface de la planète, il qualifia ce phénomène d'abominable mystère des fleurs. Le délicieux mystère des fleurs est lui d'une autre nature. Depuis la nuit des temps, l'homme vit avec la fleur. Quel message la fleur souffle-t-elle à nos oreilles pour être si présente dans nos vies ? Pourquoi l'homme la dépose-t-il aux pieds de l'aimée, au chevet du malade et sur l'autel du temple ? Pourquoi l'homme offre-t-il une pluie de fleurs aux mères, aux mariés, aux champions, aux dieux et aux défunts ? Sans doute parce que l'homme sent, au fond de lui-même, en cet espace où le cceur devient silence, l'extraordinaire pouvoir des fleurs. En elles, tout est parole, tout est symbole, tout est obole, si l'on sait écouter, contempler, accueillir. Peut-être que ces petites merveilles ont été déposées à nos pieds pour nous faire prendre conscience du sacré de la vie. Cet ouvrage est un hommage à toutes les fleurs, de la rose ardente à l'humble myosotis, de la belle du jardin à l'inconnue des prairies.

Par Sylvie Monpoint
Chez Palamas

|

Auteur

Sylvie Monpoint

Editeur

Palamas

Genre

Fleurs sauvages

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Le délicieux mystère des fleurs

Sylvie Monpoint

Paru le 26/03/2026

130 pages

Palamas

14,00 €

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Scannez le code barre 9782488010177
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