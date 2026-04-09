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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Tacoma Garage

Corentin Skwara

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Un soir, Corentin assiste à un concert de rock. Alors qu'il pensait voir des septuagénaires fatigués, il tombe sous le charme de ces papys rockeurs et de leur surprenante énergie. Sous l'effet de l'émotion et de quelques shots de tequila, il envoie un mail à leur manager américain pour filmer ce groupe - The Sonics - durant leur tournée européenne. Trois jours plus tard, le manager lui répond : "OK ! " . Corentin se réjouit. Mais problème : il n'est pas réalisateur. Il n'a jamais fait de film, il n'a même pas de caméra ! Porté par ce coup de folie et par son courage, il décide envers et contre tout de prendre la route pour vivre quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse. Entre ciné-concert, stand-up et road-movie sur scène, Corentin nous raconte cette histoire passionnante et touchante. Avec une bonne dose d'humour, de la musique live et une grande sensibilité, il nous emmène avec lui dans cette aventure intergénérationnelle. Une merveilleuse épopée qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.

Par Corentin Skwara
Chez Esse que éditions

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Auteur

Corentin Skwara

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

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Tacoma Garage

Corentin Skwara

Paru le 09/04/2026

64 pages

Esse que éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487746282
9782487746282
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