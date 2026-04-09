Tacoma Garage

Un soir, Corentin assiste à un concert de rock. Alors qu'il pensait voir des septuagénaires fatigués, il tombe sous le charme de ces papys rockeurs et de leur surprenante énergie. Sous l'effet de l'émotion et de quelques shots de tequila, il envoie un mail à leur manager américain pour filmer ce groupe - The Sonics - durant leur tournée européenne. Trois jours plus tard, le manager lui répond : "OK ! " . Corentin se réjouit. Mais problème : il n'est pas réalisateur. Il n'a jamais fait de film, il n'a même pas de caméra ! Porté par ce coup de folie et par son courage, il décide envers et contre tout de prendre la route pour vivre quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse. Entre ciné-concert, stand-up et road-movie sur scène, Corentin nous raconte cette histoire passionnante et touchante. Avec une bonne dose d'humour, de la musique live et une grande sensibilité, il nous emmène avec lui dans cette aventure intergénérationnelle. Une merveilleuse épopée qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.