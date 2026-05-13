Mon cahier de suivi de prof principal

Spécialement conçu pour les enseignant·es du secondaire, ce cahier permet de regrouper au même endroit les informations importantes pour le suivi de la classe et des élèves dont vous êtes prof principal (jusqu'à 36 élèves). Simplifiez votre quotidien avec Lutin Bazar ! Vous trouverez dans ce cahier prévu pour 36 élèves : Une double page dédiée à chaque élève pour noter les infos essentielles, le suivi général, les dispositifs d'aide, la communication avec la famille, l'orientation et les stages, les synthèses du conseil de classe. Des onglets colorés pour se repérer facilement dans le cahier. Un joli marque-page à fixer à la spirale de votre organiseur pour identifier d'un coup d'oeil la semaine en cours. Plus de 100 stickers colorés pour une organisation visuelle et efficace. A retrouver : Mon organiseur de prof Collège-Lycée Pour en savoir + sur l'univers de Lutin Bazar : Organiser son année .