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#Roman jeunesse

La fin des ultimages

Adrien Tomas, Elisabeth Jammes

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Maël et son ancien ennemi, Léothax, partent à la recherche de Wuna et Qana, enlevées par un puissant mage mort-vivant dénommé Norguld. Maël n'a que peu de temps pour se former à la magie de l'esprit, de laquelle son nouvel opposant tire sa force. Malgré tout, en dépit du danger, il est déterminé à sauver son arrière-grand-mère et sa meilleure amie. D'autant que Norguld ne cherche qu'une chose : se venger de Léothax et de sa lignée. Et pour cela, il a développé un nouveau type de magie - qui pourrait bien détruire le monde. Une fois de plus, le sort d'Oara est entre les mains de Maël.

Par Adrien Tomas, Elisabeth Jammes
Chez Rageot

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Auteur

Adrien Tomas, Elisabeth Jammes

Editeur

Rageot

Genre

Rageot - Cascade

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La fin des ultimages

Adrien Tomas, Elisabeth Jammes

Paru le 13/05/2026

192 pages

Rageot

7,90 €

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Scannez le code barre 9782700284232
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