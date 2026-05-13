La fin des ultimages

Maël et son ancien ennemi, Léothax, partent à la recherche de Wuna et Qana, enlevées par un puissant mage mort-vivant dénommé Norguld. Maël n'a que peu de temps pour se former à la magie de l'esprit, de laquelle son nouvel opposant tire sa force. Malgré tout, en dépit du danger, il est déterminé à sauver son arrière-grand-mère et sa meilleure amie. D'autant que Norguld ne cherche qu'une chose : se venger de Léothax et de sa lignée. Et pour cela, il a développé un nouveau type de magie - qui pourrait bien détruire le monde. Une fois de plus, le sort d'Oara est entre les mains de Maël.