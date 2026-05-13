Cahier de vacances pour adultes Littérature

Profitez de l'été pour (re)découvrir les plus grandes oeuvres de la litterature francaise et internationale sous un nouvel angle, à travers trois univers distincts : la non-fiction, la fiction et les romans graphiques. Testez vos connaissances en jouant à plus de 200 mini-jeux, que vous soyez un lecteur du dimanche ou un parfait erudit. Des encadres "Le saviez-vous ? >> vous donneront egalement des informations cles sur le monde du livre et ses enjeux, ainsi que des anecdotes sur de nombreux auteurs. Qui a dit que la littérature devait être réservée à une élite ? Maïte Defives, alias MademoiselleLit, est autrice et passionnee de littérature fran- caise et etrangere. Elle partage son amour pour la lecture sur ses reseaux sociaux et son blog. A travers ses critiques, elle decortique ses coups de cour litteraires et souhaite démocratiser l'accès à la culture.