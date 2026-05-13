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Cahier de vacances pour adultes Littérature

Xxx, Marabout, Maïté Defives

ActuaLitté
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Profitez de l'été pour (re)découvrir les plus grandes oeuvres de la litterature francaise et internationale sous un nouvel angle, à travers trois univers distincts : la non-fiction, la fiction et les romans graphiques. Testez vos connaissances en jouant à plus de 200 mini-jeux, que vous soyez un lecteur du dimanche ou un parfait erudit. Des encadres "Le saviez-vous ? >> vous donneront egalement des informations cles sur le monde du livre et ses enjeux, ainsi que des anecdotes sur de nombreux auteurs. Qui a dit que la littérature devait être réservée à une élite ? Maïte Defives, alias MademoiselleLit, est autrice et passionnee de littérature fran- caise et etrangere. Elle partage son amour pour la lecture sur ses reseaux sociaux et son blog. A travers ses critiques, elle decortique ses coups de cour litteraires et souhaite démocratiser l'accès à la culture.

Par Xxx, Marabout, Maïté Defives
Chez Marabout

|

Auteur

Xxx, Marabout, Maïté Defives

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

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Cahier de vacances pour adultes Littérature

Xxx, Marabout, Maïté Defives

Paru le 13/05/2026

72 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501198264
9782501198264
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